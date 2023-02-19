فيس بوك يتصدر الوسائل الرقمية لابتزاز النساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتسلل العنف ضد المرأة بشكله الرقمي متخفيا خلف الشاشة، مهددا أمن النساء حول العالم.

ويعد العنف عبر الفضاء الرقمي نوعا من الأنواع التي تتعرض لها المرأة في المملكة والعالم.

ووفقا لتقرير صادر من هيئة الأمم المتحدة في 2021، فإن هناك 3 وسائل رقمية يتزايد فيها التحرش والابتزاز الرقمي الذي يمارس ضد النساء، وهي حسب الترتيب: فيس بوك، إنستقرام، وواتس اب.

ويتضمن العنف الرقمي التنمر باستخدام التقنية الحديثة في السخرية من المرأة والتجريح فيها بسبب شكل ولون البشرة ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية، كما يشمل الابتزاز السطو على الصور الخاصة ومساومة النساء للحصول على مبالغ مالية، إلى جانب الاختراق والوصول لحسابات ومواقع شخصية بدون صورة قانونية، وكذلك التحرش الالكتروني بإرسال صور وعبارات غير لائقة أخلاقيا.

وأقرت المملكة حزمة من العقوبات بحق المعتدين على المرأة جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو من هدد بهذه التجاوزات، وذلك في إطار حظر جميع أشكال العنف ضد النساء.

ووفقا للنيابة العامة تصل العقوبة للسجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة.

وتشمل العقوبات أيضا غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال قد تصل إلى 50 ألف ريال، على أن تضاعف العقوبة بحال تكرار الفعل.

وسائل الابتزاز الرقمية:







فيس بوك 43 %



إنستقرام 16 %



واتس اب 11 %



ما العنف الرقمي؟





استخدام التقنية الحديثة في السخرية من المرأة.



ابتزاز النساء من خلال المساومة على صورهن.



اختراق حسابات شخصية دون سند قانوني.



لإرسال صور وعبارات غير لائقة أخلاقيا.



عقوبات لحماية المرأة: