هيئة الأفلام تناقش تحويل التحديات إلى فرص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لطرح التحديات وتحويلها إلى فرص، نظمت هيئة الأفلام في الرياض ورشة بعنوان «المعارف السينمائية ونظريات الفيلم» تناولت الكتابات والدراسات والمدارس النقدية السينمائية، ونظريات نقد السينما وجمالياتها، وسط حضور ومشاركة نخبة من المهتمين والمختصين في صناعة السينما بالمملكة.

واستهلت الجلسة الأولى التي قدمها طارق الخواجي وحملت عنوان «الكتابات والدراسات والمدارس النقدية السينمائية»، بالحديث عن ثلاثة أنواع لكتابات النظريات النقدية من حيث الفئة المستهدفة، وهي (الكتابات الجماهيرية، والمقالات الشعبية، والكتابات الموجهة لهواة السينما والمهتمين بها، والكتابات النظرية الجمالية والأكاديمية).

وأشار إلى أن النوع الأول من الكتابات تمثل السواد الأعظم من إصدارات السينما، وتركز على النجوم المشهورة، وتعرض الجانب السطحي والأفقي من الفيلم ولا تشكل تكلفا للقارئ، وتشتهر بأنها عاطفية ومضللة، وتحمل طابعا وقتيا، فيما عرف عن النوع الثاني من الكتابات هيمنة المخرج فيها، وتركيزها على دراسات أجناس وتاريخ السينما، كما أن لها حضورا لافتا ضمن المجلات والدوريات والمقالات الطويلة.

وبين أن النوع الثالث من الكتابات يعد أقل حضورا، رغم أنه كان يحظى بمتابعة كبيرة في السابق.

واستعرض المحاضر في الجلسة الثانية المعنونة بـ«نظريات نقد السينما وجمالياتها» مجموعة من النظريات النقدية، شملت النظرية المحلية، وهي التي تؤمن بأن السينما فن خاص ومستقل بذاته ولا يتأثر بغيره من الفنون، إضافة إلى النظرية الوصفية التي تركز على وصف العمل من الخارج والداخل.

ورشة العمل:

