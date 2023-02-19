توجه للاستفادة من إعادة تدوير مواد البناء

كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر الدلامي، توجه هيئة الطرق، حاليًا للاستفادة من إعادة تدوير مواد البناء، بهدف رفع مستوى الحفاظ على البيئة، وذلك بعد نجاح تجربتها مع أمانة الأحساء، وتعمل الهيئة على طرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين، فضلًا عن تدوير إطارات السيارات وإعادة تدوير الإسفلت المكشوط.

وأعلن عن حزمة مشاريع طرق في الأحساء بقيمة إجمالية 950 مليون ريال، بالإضافة إلى استهدف الأحساء في إطلاق مسارات للنقل الساحلي، وسعي شركة «سار» في مضاعفة أعداد المسافرين عبر القطارات «الدمام-الرياض» خلال الأعوام القليلة المقبلة، إذ تشير البيانات الإحصائية لأعداد المسافرين بالقطارات في العام الماضي 900 ألف مسافرًا عبر القطارات «الدمام-الرياض».

10 آلاف كم

أشار الدلامي، إلى الانتهاء حتى وقتنا الحالي من مشاريع طرق، بقيمة 400 مليون ريال مؤدية إلى الأحساء، وطرق واصلة فيها إلى دول مجاورة ومحاذية لها، إذ تعتبر الأحساء من أكبر المحافظات، التي تحتوي على مجموعة من الطرق، حيث يتجاوز مجموع الطرق التي تخدم المحافظة أكثر من 3900 كيلومتر (أي ما يقارب 10آلاف كيلومتر طولي)، ومن أبرز المشاريع التي تم الانتهاء منها الطريق «الدائري»، وهو الأطول في المملكة بطول 100 كيلومتر، مؤكدًا أن الأحساء مخدومة بمجموعة من الطرق الرئيسية، تربطها بالمنطقة الشرقية والرياض والمدن والدول المجاورة من دول الخليج، وتقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للطرق، باستكمال مشاريع أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 550 مليون ريال، وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70%، ومعظمها سيكتمل خلال هذا العام 2023م، والوزارة تقوم بصيانة جميع هذه الطرق للارتقاء بمستوى الجودة والسلامة عليها.

الربع الأخير

حدد الدلامي، الربع الأخير من العام الجاري 2023م، موعدًا لانطلاق مشروع النقل العام بالحافلات في المحافظة (7 مسارات، 132 نقطة توقف)، إذ يهدف المشروع الوصول إلى 15% من استخدام النقل العام، وكان لنجاح تجربة النقل التردي لنقل الجماهير مونديال كأس العالم من الأحساء إلى قطر، دورًا مشجعًا ومحفزًا للإسراع في إطلاق المشروع، بالإضافة إلى أن للأحساء نصيبًا وافرًا من تواقيع عقود مع الشركات، التي تتولى النقل العام بين المحافظات والمناطق، لافتًا إلى أن موقعي المنطقتين اللوجستيتين في الأحساء، هما: الأولى في شمال الأحساء بمساحة 396 ألف متر مربع، والأخرى بمحاذاة ميناء حرض الجاف بمساحة 7 آلاف متر مربع.