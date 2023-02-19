15.5 مليون حبة مخدرة ضبطت في إرساليات وشحنات

أحبطت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» خلال الـ3 أشهر الماضية (15545120) حبة مخدرة، كانت مخبأة في ألواح خشبية، وإرساليات كابلات كهربائية، وتجاويف أبواب، وأعمدة بداخل شاحنات، ومواد بناء، وذلك عبر عدد من موانئ المملكة ومنافذها، إذ تمضي الهيئة في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتتصدى لمحاولات المهربين تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته.

وأحبطت الهيئة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 2.972.400 حبة مخدرة، عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء، هي عبارة عن ألواح خشبية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، وجدت تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجويف الألواح الخشبية، وبعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتم القبض على شخصين من مستقبلي المضبوطات.

ضبطيات

26 يناير

ضبط 3000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

27 يناير

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاجون

مخبأة في إرساليات (كابلات كهربائية)

إحباط محاولة تهريب 24.400 حبة كبتاجون

مخبأة داخل «عمود الدوران» لإحدى الشاحنات بمنفذ الحديثة

30 ديسمبر

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون

العثور عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة ومنفذ الربع الخالي

2 ديسمبر

إحباط محاولة تهريب 3.250.000 حبة كبتاجون

عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات الواردة إلى المملكة عبر ميناء جدة

4 نوفمبر

أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، عن ضبط (1.503.146) قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة مواد بناء (بحص)، والقبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم (4) أشخاص: مقيمان ووافدان بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

6 فبراير

القبض على 4 مواطنين بالمنطقة الشرقية

ضبط 63.443 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر