15.5 مليون حبة مخدرة ضبطت في إرساليات وشحنات

وأحبطت الهيئة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 2.972.400 حبة مخدرة، عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء، هي عبارة عن ألواح خشبية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، وجدت تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجويف الألواح الخشبية، وبعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتم القبض على شخصين من مستقبلي المضبوطات.
ضبطيات
26 يناير
ضبط 3000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر
27 يناير
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاجون
مخبأة في إرساليات (كابلات كهربائية)
إحباط محاولة تهريب 24.400 حبة كبتاجون
مخبأة داخل «عمود الدوران» لإحدى الشاحنات بمنفذ الحديثة
30 ديسمبر
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون
العثور عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة ومنفذ الربع الخالي
2 ديسمبر
إحباط محاولة تهريب 3.250.000 حبة كبتاجون
عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات الواردة إلى المملكة عبر ميناء جدة
4 نوفمبر
أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، عن ضبط (1.503.146) قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة مواد بناء (بحص)، والقبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم (4) أشخاص: مقيمان ووافدان بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
6 فبراير
القبض على 4 مواطنين بالمنطقة الشرقية
ضبط 63.443 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر
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