طيبة أكثر المدن الذكية

أطلقت هيئة تطوير المدينة المنورة منتدى المدينة الذكية بهدف تحسين جودة حياة السكان وإثراء تجربة الزوار باعتبار التقنية إحدى الوسائل الداعمة وليس المستهدفة.

وتهدف الرؤية إلى أن تصبح المدينة من أفضل المدن الذكية بالمحافظة على هويتها الدينية والثقافية والتاريخية، بإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة من جهات حكومية وقطاع خاص ومواطنين.

40 متحدثا

ودشّن نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، أعمال «منتدى المدينة المنورة الذكية» (SMF2023)، في نسخته الثانية، والذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بحضور أكثر من 40 متحدثًا من أكثر من 20 دولة حول العالم.

مستويات قياسية

وألقى أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البلهيشي، كلمة، أكد فيها على منافسة المملكة للوصولِ إلى مستويات قياسية في مجالات تنمية المدن وتحقيق الاستدامة.