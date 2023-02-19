تحسين المشهد الحضري

أطلقت أمانة القصيم ممثلة ببلدية محافظة المذنب حملة لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري عبر إدارتها الرقابية والخدمية والوحدات التابعة لها في المحافظة والمراكز والهجر. وأوضح رئيس بلدية محافظة المذنب المهندس نداء بن ماضي الحربي، أن الحملة انطلقت السبت الماضي، وبدأت في أسبوعها الأول من أحياء المحافظة شمالاً، ورفعت مخلفات المباني في عدد من الأراضي السكنية الخالية ومجهولة المصدر، حيث بلغت الكميات التي تم رفعها خلال الأسبوع الماضي 11728 متراً مكعباً.



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