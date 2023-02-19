74 كائنا بمحمية الإمام تركي

وبحسب الدراسات الأولية للمحمية؛ فإنها تحتوي على أكثر من 74 نوعًا من الكائنات الفطرية المتنوعة، وأكثر من 120 نوعًا من النباتات الأساسية، التي أسهمت فترة الحماية خلال السنوات القليلة الماضية في إعادة ازدهارها وإعادة تشابكها بشكل أكبر.
وتكتسي المحمية هذه الأيام بألوان الطبيعة الخلابة والمناظر الجذابة في أجواء ساحرة، وسط التنوع البيئي والتضاريسي والنباتي الفريد، فهناك الأودية والشعاب والسهول والمرتفعات، إضافةً إلى تداخل هذه البيئات مع النفود والكثبان الرملية، ومناطق الحرات البازلتية، التي تشكل تنوعًا تضاريسيًّا مميزًا، يحوي أنواعًا عدة من النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة والمهاجرة.
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