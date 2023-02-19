السعودية اليوم / سمو أمير نجران يرعى غداً حفل حصول الكلية التقنية على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل



نجران 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حصول الكلية التقنية للبنين بالمنطقة على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الجودة للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني "مسار".

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي علي بن عبدالله آل عتيق، أن الاعتماد المؤسسي سيسهم في تعزيز جودة الخدمات التدريبية والمساندة، وسيكون دافعًا للتحسين المستمر في الأداء وفق معايير الجودة، وتسيير العمل التدريبي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

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21:57ت م

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