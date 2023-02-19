ضبط مكتب خدمات مخالف يؤوي 9 عاملات

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ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الرقم الموحد للبلاغات والشكاوى 19911 أو عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشر فريق من إدارة الرقابة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بلاغا يفيد بمزاولة مكتب خدمات غير مرخص له نشاط الاستقدام بإيواء وتشغيل 9 من العاملات المخالفات لنظام الإقامة، حيث تم إيواء العاملات وإحالة المسؤولين عن مكتب الخدمات إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه المخالفات.ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الرقم الموحد للبلاغات والشكاوى 19911 أو عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

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