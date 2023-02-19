السعودية اليوم / هيئة الغذاء والدواء تنصح باستخدام "الفقع" خلال 10 أيام من استخراجه



رفحاء 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، أنه يفضل استخدام "الفقع "خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته, مشددةً على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

وأشارت الهيئة إلى أن من مسمياته "الكمأة"، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.

وبيّنت أن من فوائد "الفقع" احتواءه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.

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21:21ت م

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