السعودية اليوم / سموّ محافظِ جدة يشرّف حفلَ قنصلية دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلادها



جدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

شرّف صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، حفلَ القنصلية العامة لدولة الكويت بجدة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها .

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقر الحفل القنصل العام لدولة الكويت بجدة محمد سعود المطيري، وعدد من المسؤولين بالقنصلية العامة لدولة الكويت بجدة.

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21:21ت م

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