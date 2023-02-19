السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مالوكو بإندونيسيا



جاكرتا 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، بحر مالوكو غربي المحيط الهادئ في إندونيسيا.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 77 كيلومتراً، عند التقاء خط عرض 43ر2 درجة شمالاً وخط طول 10ر126 درجة شرقاً.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

// انتهى //

20:35ت م

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