السعودية اليوم / اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تختتم دورتها التدريبية الأولى لعام 2023م بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

اختتمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدورة التدريبية الأولى لعام 2023، التي أقامتها على مسرح كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني بعنوان "القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، بحضور قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن الدكتور محمد بن زيد القحطاني، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني سعادة الدكتور جلال بن محمد العويسى.

وأوضح رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال العويسى، أن اللجنة الدائمة في حِراك مستمرٍ لتكثيف البرامج التدريبية بالتعاون مع القطاعات العسكرية والمدنية في الدولة؛ لرفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة الحرس الوطني كعضوٍ فاعلٍ في اللجنة الدائمة لإنجاح البرامج التدريبية.

من جانبة أشاد قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن الدكتور محمد بن بريدان القحطاني بما تقدمه اللجنة الدائمة من دورات تدريبية ومحاضرات لنشر المعرفة والوعي بالقانون الدولي الإنساني التي استهدفت منسوبي مختلف القطاعات بالدولة.

وتطرقت الدورة إلى عدة محاور من بينها: مفهوم القانون الدولي الإنساني التطور التاريخي والمصادر والمبادئ ونطاق التطبيق وأهم الآليات التنفيذية، وأبرز مصطلحاته، بالإضافة إلى حقوق وواجبات العاملين في مجالات الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كما ناقشت الدورة التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني في الحروب بالوكالة والحروب السيبرانية.

يُذكر أن الدورة أقيمت لمدة 3 أيام بحضور ما يزيد عن 500 متدرب وبمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.

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20:34ت م

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