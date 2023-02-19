شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث عشاق دوري روشن عن موعد مباراة النصر وضمك وهي التي تجمع بينهما يوم السبت الموافق 25 فبراير على ملعب إستاد نادي ضمك لحساب مواجهات الجولة الثامنة عشر من البطولة.

مباراة النصر وضمك

وقبل المباراة يحتل نادي النصر المركز الأول على لائحة ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة فيما يحتل ضمك المركز السابع برصيد 22 نقطة.

توقيت متابعة مباراة النصر وضمك

تنطلق مباراة النصر وضمك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

تُنقل مواجهة النصر وضمك عبر قناة SSC1Hd الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن في الشرق الأوسط.