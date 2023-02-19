شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم العربية عن القنوات المفتوحة التي تتولى نقل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي وهي التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الجنوب لحساب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا 2023

وتأتي قائمة القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي وفق ما يلي:-

تردد قناة SSC1 HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

تردد قناة الكأس 5 HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2A 26 شرق 10770 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

تردد قناة beIN Sports AFC HD