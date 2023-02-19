شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا 2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم العربية عن القنوات المفتوحة التي تتولى نقل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي وهي التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الجنوب لحساب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023
3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا 2023
وتأتي قائمة القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي وفق ما يلي:-
تردد قناة SSC1 HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2B
|30.5 شرق
|12380
|أفقي
|27500
|3/4
|إرديتو 2
تردد قناة الكأس 5 HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2A
|26 شرق
|10770
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 3/4
|إرديتو 2
تردد قناة beIN Sports AFC HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 7 West A
|7.3 غرب
|12245
|عمودي
|27500
|2/3
|فيديو جارد