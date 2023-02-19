اخبار السعوديه

جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إزدادت المنافسة في جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 وبالاخص في ظل وجود منافسة نارية بين الفرق المتنافسة على حجز تذكرة العبور بطولة دوري روشن للموسم القادم 2023-2024.

جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 

ويأتي جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22  وفق ما يلي:-

  1. الحزم 43 نقطة
  2. الاهلي 43 نقطة
  3. الرياض 41 نقطة 
  4. الاخدود 40 نقطة 
  5. الفيصلي 37 نقطة
  6. العربي 35 نقطة
  7. جدة 29 نقطة 
  8. الخلود 26 نقطة
  9. هجر 26 نقطة 
  10. احد 26 نقطة 
  11. العين 25 نقطة
  12. الجبلين 24 نقطة
  13. القيصومة 23 نقطة
  14. العروبة 23 نقطة 
  15. القادسية 22 نقطة
  16. الساحل 20 نقطة 
  17. نجران 18 نقطة
  18. الشعلة 11 نقطة

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا