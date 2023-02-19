شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - إزدادت المنافسة في جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 وبالاخص في ظل وجود منافسة نارية بين الفرق المتنافسة على حجز تذكرة العبور بطولة دوري روشن للموسم القادم 2023-2024.
جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22
ويأتي جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 وفق ما يلي:-
- الحزم 43 نقطة
- الاهلي 43 نقطة
- الرياض 41 نقطة
- الاخدود 40 نقطة
- الفيصلي 37 نقطة
- العربي 35 نقطة
- جدة 29 نقطة
- الخلود 26 نقطة
- هجر 26 نقطة
- احد 26 نقطة
- العين 25 نقطة
- الجبلين 24 نقطة
- القيصومة 23 نقطة
- العروبة 23 نقطة
- القادسية 22 نقطة
- الساحل 20 نقطة
- نجران 18 نقطة
- الشعلة 11 نقطة