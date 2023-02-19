محمد الفلاح - إزدادت المنافسة في جدول ترتيب دوري يلو 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 وبالاخص في ظل وجود منافسة نارية بين الفرق المتنافسة على حجز تذكرة العبور بطولة دوري روشن للموسم القادم 2023-2024.

محمد يوسف

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