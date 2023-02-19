الصحة: خدمة وصفتي مستمرة ويجري إعادة تفعيلها في 711 مركزا صحيا

أكدت وزارة الصحة استمرار خدمة "وصفتي" في 1417 مركزا صحيا، وذلك بعد أن تم تداول معلومات حول توجه الوزارة لإلغاء الخدمة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: حققت الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة رضا مستفيدين تفوق 80%، ويجري إعادة جدولة تفعيلها في (711) مركزاً صحياً لم تحقق الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة الرضا المأمولة.
وأضاف: نؤكد بأن "الصحة" تتابع رضا المواطنين عن الخدمات الصحية من جميع مقدميها في القطاع العام والخاص بشكل دوري ونتخذ التدابير اللازمة لتحسينها.
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