فلكية جدة: الثلاثاء غرة شعبان 1444 هـ

تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم غد الاثنين 20 فبراير 2023 (يوم التحري) عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:21 مساءً؛ وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (3) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (5) درجات وإضاءته (0.3 %) وسيغرب القمر عند الساعة 06:39 مساءً بعد (18 دقيقة) من غروب الشمس؛ وبذلك تكون شروط بداية الشهر "فلكيًا" متحققة، مشيرًا إلى أن رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب غير ممكنة؛ بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق.

وبين أنه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة في اليوم التالي.

وأضاف: "ففي يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:22 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (18) درجة وإضاءته (2.5 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة، وسيغرب القمر عند الساعة 07:43 مساءً بعد (ساعة و 21 دقيقة) من غروب الشمس.