وأشارت إلى أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات بتاريخ 5/ 5/ 1442 هـ، وذلك حرصًا على خدمتهم وتوضيح جميع الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك، والرد على الاستفسارات كافة وتلقي الملاحظات من خلال مركز التواصل الموحد رقم 920035544 وحساب "إحكام" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ehkaam_saوكذلك البريد الإلكتروني infoehkaam.sa.
كانت هذه تفاصيل خبر إحكام: 30 يوما لاستكمال الطلبات المرفوعة سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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