

الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

سلّم مركز الإسناد الطبي المشترك بقيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع (40) طبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة لدعم المستشفى العسكري بمحافظة تعز لعلاج الجرحى والمصابين من الجبهات، وذلك استمراراً للجهود الإنسانية التي تقدمها القوات المشتركة بوزارة الدفاع لدعم عمليات إعادة الأمل للأشقاء اليمنيين.

واشتملت هذه الشحنة على العديد من الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية الضرورية، التي ستسهم في علاجهم والحفاظ على أرواحهم في ظل الحاجة الماسة إليها.

وستساعد هذه الشحنة في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وزيادة فرص حصولهم على الرعاية الصحية والعلاج، كما سيسهم الدعم المقدم من المملكة العربية

// انتهى //

18:59ت م

0135



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسسلّم مركز الإسناد الطبي المشترك بقيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع (40) طبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة لدعم المستشفى العسكري بمحافظة تعز لعلاج الجرحى والمصابين من الجبهات، وذلك استمراراً للجهود الإنسانية التي تقدمها القوات المشتركة بوزارة الدفاع لدعم عمليات إعادة الأمل للأشقاء اليمنيين.واشتملت هذه الشحنة على العديد من الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية الضرورية، التي ستسهم في علاجهم والحفاظ على أرواحهم في ظل الحاجة الماسة إليها.وستساعد هذه الشحنة في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وزيادة فرص حصولهم على الرعاية الصحية والعلاج، كما سيسهم الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية في توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية اليمنية.// انتهى //18:59ت م0135

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإسناد الطبي المشترك بقيادة القوات المشتركة يقدم 40 طبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.