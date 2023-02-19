السعودية اليوم / الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل وفدًا من مملكة ماليزيا



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في المقرِّ الفرعيِّ للرابطة بالرياض، وفدًا من مملكة ماليزيا، يرأسه وزير الخارجية الماليزي الدكتور زامبري عبدالقادر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء, عدداً من المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإسلامية والدولية، وآليات التعاون الثنائي حيالها، وفي مقدمتها تعاون رابطة العالم الإسلامي والحكومة الماليزية في مواجهة تنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا" وعموم خطابات الكراهية، التي تثير الانقسامات داخل المجتمعات الوطنية وتؤجج الصراع والصدام بين الثقافات والحضارات، متناولًا في هذا السياق الجرائمَ العبثيةَ المعزولةَ والمرفوضةَ دوليًّا، التي تعمَّد فيها بعض المتطرفين المعزولين الإساءةَ لنُسَخِ من المصحف الشريف.

كما شهِد اللقاء مناقشة مهمات مجلس علماء جنوب شرق آسيا، الذي يُعَدُّ أول تضامنٍ عُلمائي في تاريخ المنطقة، توافق على إنشائه -تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي-

أكثر من 44 عالمًا ومفتيًا وقائدًا دينيًّا من 17 دولةً، في حدثٍ غير مسبوقٍ من نوعه، التأم جمعه بدعوةٍ من معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد العيسى، وأعلنت ماليزيا عن استضافة مقرِّه الرئيسي في عاصمتها كوالالمبور، ليكون منصةَ تضامنٍ تُنظّم جهودَ علماء جنوب شرق آسيا وقياداتها تجاه قضاياهم الكبرى، في ظل التحولات بالغة الأهمية التي تعيشها المنطقة .

وثمن معالي الأمين العام للرابطة ما تتميز به ماليزيا من النموذج الحضاري الأمثل للتعايش بين التنوع الديني والإثني.

// انتهى //

18:29ت م

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