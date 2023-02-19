السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة يدشّن أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2023



المدينة المنورة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، أعمال "منتدى المدينة المنورة الذكية" (SMF2023)، في نسخته الثانية، والذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بحضور أكثر من 40 متحدثًا من أكثر من 20 دولة حول العالم .

وفور وصول سمو نائب أمير المنطقة إلى مقر انعقاد المنتدى بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، اطّلع على ركن منصة "رسيل"، أول منصة للمدن الذكية في المملكة تعتمد على البيانات والتقنيات مفتوحة المصدر؛ لتساهم في تحسين جودة حياة السكان وإثراء تجربة الزوار، كما افتتح سموه معرض "تناغم المدينة" للفنانة السويسرية -الفرنسية كاترين جفيلر، الذي يستعرض لأول مرة صور مدينة سعودية بتوأمة NFT باستخدام تقنية البلوكتشين، ضمن معرض فني معاصر .

واستُهل حفل تدشين أعمال المنتدى بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البلهيشي، الكلمة الافتتاحية، أكد فيها على منافسة المملكة العربية

وأوضح معاليه أن استراتيجية المدينة المنورة الذكية تتمحورُ حولَ الإنسان؛ ولهذا تعمل كافة الجهات والشركاء وفق 3 محاورَ رئيسية تتمثلُ في التنميةِ المستدامة، وتحسينِ جودةِ حياةِ السُّكانِ وإثراءَ تجربةِ الزوارِ، وتَطويعِ التقنية لخدمةِ المدينةِ المنورة .

إثر ذلك، تناولت معالي المديرة التنفيذية لبرنامج موئل الأمم المتحدة السيدة ميمونة شريف، خلال كلمتها في أعمال المنتدى، مفهوم المدن الذكية المتمحورة حول الإنسان، وأعربت عن اهتمام ومتابعة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) للجهود المبذولة في المدينة المنورة لتصبح مدينة ذكية، وأشارت إلى أهمية تسخير الامكانيات التقنية والرقمية لخدمة مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة .

ثم ألقت مديرة تحالف المدن الذكية لدول مجموعة العشرين (G20) بالمنتدى الاقتصادي العالمي السيدة كريستي ميتشل، كلمة تحدثت خلالها عن التوجهات العالمية للمدن الذكية والدور الريادي للمدينة المنورة في تطوير منصة المدن الذكية، وأكدت على ضرورة الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات بما يخدم احتياجات ومتطلبات السّكان والزوار.

بعدها تسلّم معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي، شهادة حصول المدينة المنورة على المستوى الفضي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممنوحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، قدمتها معالي المديرة التنفيذية للبرنامج السيدة ميمونة شريف.

وفي نهاية الحفل، كرّم سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الرُعاة والمنظمين المشاركين في أعمال المنتدى.

يُذكر أن منتدى المدينة المنورة الذكية الذي تتواصل فعالياته على مدار 3 أيام، يهدف إلى توفير مساحة لرواد الفكر والخبراء لمشاركة خبرات وتجارب المدن الذكية العالمية، ومناقشة التحديات التي تواجه سكان وزوار المدن، وسبل تطبيق مفاهيم المدن الذكية، فضلًا عن استعراض تجربة المدينة المنورة الرائدة نحو تحولها الى مدينة ذكية مع الالتزام بهويتها وثقافتها الإسلامية.

// انتهى //

17:46ت م

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المدينة المنورة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، أعمال "منتدى المدينة المنورة الذكية" (SMF2023)، في نسخته الثانية، والذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بحضور أكثر من 40 متحدثًا من أكثر من 20 دولة حول العالم .وفور وصول سمو نائب أمير المنطقة إلى مقر انعقاد المنتدى بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، اطّلع على ركن منصة "رسيل"، أول منصة للمدن الذكية في المملكة تعتمد على البيانات والتقنيات مفتوحة المصدر؛ لتساهم في تحسين جودة حياة السكان وإثراء تجربة الزوار، كما افتتح سموه معرض "تناغم المدينة" للفنانة السويسرية -الفرنسية كاترين جفيلر، الذي يستعرض لأول مرة صور مدينة سعودية بتوأمة NFT باستخدام تقنية البلوكتشين، ضمن معرض فني معاصر .واستُهل حفل تدشين أعمال المنتدى بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البلهيشي، الكلمة الافتتاحية، أكد فيها على منافسة المملكة العربية السعودية للوصولِ إلى مستوياتٍ قياسيةٍ في مجالاتِ تنميةِ المدنِ وتحقيقِ الاستدامة، واستعرض التجربة الوطنية للمدينةِ المنورة في التحولِ إلى مفهومِ المدينةِ الذكيةِ والتي تأتي في إطار تحسين جودةِ الحياةِ للسكان وإثراءِ تجربةِ ضُيوف الرحمن زوار المسجدِ النبويِ انطلاقاً من دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِ عهدِهِ الأمين –حفظهم الله– بالتعاونِ مع جميعِ الشركاءِ في القطاعِ الحكوميِ والخاص للعملِ بصورةٍ تكاملية للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .وأوضح معاليه أن استراتيجية المدينة المنورة الذكية تتمحورُ حولَ الإنسان؛ ولهذا تعمل كافة الجهات والشركاء وفق 3 محاورَ رئيسية تتمثلُ في التنميةِ المستدامة، وتحسينِ جودةِ حياةِ السُّكانِ وإثراءَ تجربةِ الزوارِ، وتَطويعِ التقنية لخدمةِ المدينةِ المنورة .إثر ذلك، تناولت معالي المديرة التنفيذية لبرنامج موئل الأمم المتحدة السيدة ميمونة شريف، خلال كلمتها في أعمال المنتدى، مفهوم المدن الذكية المتمحورة حول الإنسان، وأعربت عن اهتمام ومتابعة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) للجهود المبذولة في المدينة المنورة لتصبح مدينة ذكية، وأشارت إلى أهمية تسخير الامكانيات التقنية والرقمية لخدمة مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة .ثم ألقت مديرة تحالف المدن الذكية لدول مجموعة العشرين (G20) بالمنتدى الاقتصادي العالمي السيدة كريستي ميتشل، كلمة تحدثت خلالها عن التوجهات العالمية للمدن الذكية والدور الريادي للمدينة المنورة في تطوير منصة المدن الذكية، وأكدت على ضرورة الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات بما يخدم احتياجات ومتطلبات السّكان والزوار.بعدها تسلّم معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي، شهادة حصول المدينة المنورة على المستوى الفضي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممنوحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، قدمتها معالي المديرة التنفيذية للبرنامج السيدة ميمونة شريف.وفي نهاية الحفل، كرّم سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الرُعاة والمنظمين المشاركين في أعمال المنتدى.يُذكر أن منتدى المدينة المنورة الذكية الذي تتواصل فعالياته على مدار 3 أيام، يهدف إلى توفير مساحة لرواد الفكر والخبراء لمشاركة خبرات وتجارب المدن الذكية العالمية، ومناقشة التحديات التي تواجه سكان وزوار المدن، وسبل تطبيق مفاهيم المدن الذكية، فضلًا عن استعراض تجربة المدينة المنورة الرائدة نحو تحولها الى مدينة ذكية مع الالتزام بهويتها وثقافتها الإسلامية.// انتهى //17:46ت م0124

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