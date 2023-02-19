السعودية اليوم / إحكام: 30 يومًا لاستكمال الطلبات المرفوعة سابقًا



الرياض 28 رجب1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" لأصحاب الطلبات المقدمة سابقًا على المنصة دون استكمال الإجراءات والشروط اللازمة، على ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخه وذلك للطلبات المقدمة على منصة إحكام قبل تاريخ 1444/ 5 / 5هـ.

وأشارت إلى أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات بتاريخ 1442 / 5 / 5هـ، وذلك حرصًا على خدمتهم وتوضيح جميع الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك، والرد على الاستفسارات كافة وتلقي الملاحظات من خلال مركز التواصل الموحد رقم 920035544 وحساب "إحكام" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر@

ehkaam_saوكذلك البريد الإلكتروني

// انتهى //

17:31ت م

0120



الرياض 28 رجب1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" لأصحاب الطلبات المقدمة سابقًا على المنصة دون استكمال الإجراءات والشروط اللازمة، على ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخه وذلك للطلبات المقدمة على منصة إحكام قبل تاريخ 1444/ 5 / 5هـ.وأشارت إلى أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات بتاريخ 1442 / 5 / 5هـ، وذلك حرصًا على خدمتهم وتوضيح جميع الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك، والرد على الاستفسارات كافة وتلقي الملاحظات من خلال مركز التواصل الموحد رقم 920035544 وحساب "إحكام" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر@ehkaam_saوكذلك البريد الإلكتروني [email protected] // انتهى //17:31ت م0120

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