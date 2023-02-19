شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري روشن 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ18 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم العربية عن جدول ترتيب دوري روشن 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ18 وهي التي تنطلق يوم الخميس القادم.
جدول ترتيب دوري روشن 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ18
ويأتي جدول ترتيب دوري روشن 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ18 وفق ما يلي:-
- النصر، 40 نقطة
- الاتحاد، 40 نقطة
- الشباب، 40 نقطة
- الهلال، 32 نقطة
- التعاون، 30 نقطة
- الفتح، 25 نقطة
- ضمك، 22 نقطة
- الطائي، 22 نقطة
- أبها، 22 نقطة
- الاتفاق، 19 نقطة
- الفيحاء، 19 نقطة
- الرائد، 19 نقطة
- الوحدة، 15 نقطة
- الخليج، 13 نقطة
- العدالة، 10 نقاط
- الباطن، 3 نقاط
مباريات الجولة الـ18 دوري روشن
الخميس 23 فبراير
- التعاون – الفيحاء
- الاتحاد – الرائد
الجمعة 24 فبراير
- أبها – الوحدة
- العدالة – الخليج
السبت 25 فبراير
- الباطن – الاتفاق
- ضمك – النصر