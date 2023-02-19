شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري روشن 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ18 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم العربية عن جدول ترتيب دوري روشن 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ18 وهي التي تنطلق يوم الخميس القادم. جدول ترتيب دوري روشن 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ18 ويأتي جدول ترتيب دوري روشن 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ18 وفق ما يلي:- النصر، 40 نقطة الاتحاد، 40 نقطة الشباب، 40 نقطة الهلال، 32 نقطة التعاون، 30 نقطة الفتح، 25 نقطة ضمك، 22 نقطة الطائي، 22 نقطة أبها، 22 نقطة الاتفاق، 19 نقطة الفيحاء، 19 نقطة الرائد، 19 نقطة الوحدة، 15 نقطة الخليج، 13 نقطة العدالة، 10 نقاط الباطن، 3 نقاط مباريات الجولة الـ18 دوري روشن الخميس 23 فبراير التعاون – الفيحاء

الاتحاد – الرائد الجمعة 24 فبراير أبها – الوحدة

العدالة – الخليج السبت 25 فبراير الباطن – الاتفاق

ضمك – النصر