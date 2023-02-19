شكرا لقرائتكم خبر عن موقف سلمان الفرج من المشاركة مع الهلال ضد شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية وخاصة مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، موعد مباراة الزعيم القادمة في دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

دياز يحسم موقف الفرج من المشاركة أمام شباب أهلي دبي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن موقف النجم سلمان الفرج من المشاركة مع الزعيم ضد شباب الأهلي الإماراتي، مساء غدًا الإثنين.

وقال دياز في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أهلي دبي: "من الصعب الدفع بقائد الفريق سلمان الفرج في مباراة الغد، نظرا لافتقاده حساسية المباريات والكرة أيضا".

وأضاف: "جارديم مدرب قدير يجيد إغلاق مناطقه الخلفية، لن نغير طريقة لعبنا المعتمدة على الضغط الهجومي، وتدربنا جيدًا على حلول اختراق التكتل الدفاعي المتوقع".

موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي الإماراتي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.