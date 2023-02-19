شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبرى تنتظر الهلال السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول إقتراب نادي الهلال السعودي، من الدخول في أزمة كبرى بالساعات القليلة القادمة.

أسباب إقتراب الهلال من أزمة كبرى

وكشف القانوني سعود الرمان، عن أزمة كبيرة تنتظر نادي الهلال خلال الساعات المقبلة، ردا على شكوى نادي النصر ضد رئيس الزعيم فهد بن نافل.

وأكد الرمان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على المحك، فهي حسب المعلومات المتداوله تنظر في الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد رئيس نادي الهلال والمشرف العام على كرة القدم".

وأضاف: "هناك مطالبة بإصدار عقوبة بحقهما وفق الماد 65 /3 /1 وإيقاع عقوبة الإيقاف والغرامة المالية وفق المادة 65 /4 الفقرتين 4-5".

موعد مباراة الهلال ضد أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، وذلك مساء غدٍ الإثنين، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال السعودي ضد شباب الأهلي الإماراتي، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.