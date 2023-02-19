شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في التشكيل المتوقع للهلال لمواجهة شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة الهلال السعودي أمام نظيره شباب الأهلي دبي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره شباب الأهلي، غدًا الإثنين، ضمن مواجهات دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف ستاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة الهلال السعودي أمام نظيره شباب الأهلي دبي.

التشكيل المتوقع للهلال لمواجهة شباب الأهلي دبي

ومن المتوقع أن يعلن دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي، في بطولة دوري أبطالآسيا، كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج، علي البليهي، خليفة الدوسري.

خط الوسط الإرتكاز: جوستافو كويلار، محمد كنو.

خط الوسط المهاجم: موسى ماريجا، لوسيانو فييتو، سالم الدوسري.