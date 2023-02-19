شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة الهلال أمام نظيره شباب الأهلي دبي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره شباب الأهلي، غدًا الإثنين، ضمن مواجهات دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف ستاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة الهلال السعودي أمام نظيره شباب الأهلي.

موعد مباراة الهلال أمام شباب الأهلي

وستنطلق مباراة الهلال السعودي أمام نظيره شباب الأهلي، غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعةمساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

وسيتم نقل مباراة الهلال السعودي أمام نظيره شباب الأهلي دبي، ببطولة دوري أبطال آسيا، عبر قنوات بي إن سبورتس، وقنوات ssc.