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مدرب شباب أهلي دبي يؤكد أفضلية الهلال قبل مواجهة دوري أبطال آسيا

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محمد الفلاح - أكد البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي، أفضلية الهلال السعودي قبل مواجهة الفريقين، غدا الإثنين، على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، بثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال جارديم، في مؤتمر صحفي تقديمي: "نواجه حامل اللقب، الذي يمتلك أفضلية بفضل خبرته في البطولة، ولكننا نستعد مثل أي مباراة أخرى، ونريد أن ننافس للتقدم في المسابقة، ومشروعنا في شباب الأهلي يبدأ من المرحلة الحالية".

وتابع: "نعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب، إلى جانب أصحاب الخبرة، وهذا الموسم نركز على المنافسة المحلية، والهلال يعتمد على الهيكل ذاته في آخر عامين، وواصل تحقيق الإنجازات من خلال الفوز بالبطولة الآسيوية والدوري السعودي، ثم بلوغ نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الخصم يملك عددا كبيرا من اللاعبين في منتخب ، ولديه نقاط قوة كثيرة، لكننا نركز على فريقنا، وما يمكن أن نقدمه".

واختتم المدرب البرتغالي: "تاريخ المواجهات بين الفريقين مثير، ونحن نأمل أن نقدم مباراة ممتعة أمام حامل اللقب، ونواصل التقدم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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