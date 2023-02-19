شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يتحدث عن مواجهة شباب أهلي دبي بدوري أبطال آسيا وخشية مدربه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مواجهة شباب أهلي دبي، في دوري أبطال آسيا.

ويتسلح دياز بالمعنويات العالية التي اكتسبها الفريق بعد العودة إلى الرياض بفضية مونديال الأندية، عندما يواجه شباب الأهلي دبي غدا الاثنين في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2022.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالدوحة اليوم الأحد: "نعلم قوة مباراة الغد، وعلينا استغلال معنويات لاعبينا العالية بعد وصافة المونديال".

وأشار دياز، إلى أن فريقه استعد جيدا للمباراة، من خلال تدريبات بدنية وفنية، خلال الفترة الماضية، وأن شباب أهلي دبي فريق قوي، كما يملك مديرا فنيا وهو ليوناردو جارديم يعرف قدرات لاعبي الهلال جيدًا حيث دربهم العام الماضي.

وتابع: "أتوقع أن يعتمد شباب أهلي دبي على التكتل الدفاعي، مع شن تحولات هجومية مباغتة، وهدفنا واضح، وسنعمل على تحقيقه، خاصةً أن فريقنا يجيد اللعب تحت الضغط".

وعن قائد الفريق سلمان الفرج، قال: "إنه عائد للتو للتدريبات الجماعية، ويحتاج بعض الوقت لاستعادة حساسية المباريات، لكننا لن نغلق الباب أمام مشاركته غدًا، وسوف نحدد موقفه اليوم".

وفيما يخص ياسر الشهراني صرح: "لقد بدأ تدريبات علاجية، وسيواصل تمارينه هنا في الدوحة مع الفريق، بينما شارك محمد البريك في أجزاء من التدريبات".

وسيواجه الهلال فريق شباب الأهلي دبي في ملعب الجنوب بالدوحة، غدا الاثنين، في ثمن النهائي من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب.