

الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود لمسيرة العمل الخليجي المشترك, نحو مزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها.

كما شهد اللقاء بحث الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

// انتهى //

16:58ت م

0115



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود لمسيرة العمل الخليجي المشترك, نحو مزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها.كما شهد اللقاء بحث الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //16:58ت م0115

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين مجلس التعاون يستقبل سفير البحرين لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.