

الدمام 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا الإثنين، حفل تكريم سفراء التفوق للعام الدراسي 1443هـ، والبالغ عددهم (220) طالباً متفوقاً، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على مسرح أمانة المنطقة بالدمام .

وثمن مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، رعاية سمو أمير الشرقية لهذا الحفل في إطار الرعاية التي تقدمها الدولة للتعليم والنهوض به وتسخير البيئة التعليمية المُحفزة نحو الإبداع والارتقاء بالمنظومة التعليمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:40ت م

0110





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى غدًا حفل تكريم 220 طالباً متفوقاً للعام الدراسي 1443هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.