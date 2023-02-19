

أبوظبي 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

تنطلق غدًا فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية لمدة 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثرمن 1350 شركة من مختلف دول العالم.

وتشارك في نسخة هذا العام 65 دولة، منها 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي أوزباكستان، وأيرلندا، ونيجيريا، ومونتينيغرو، وليتوانيا، والكويت، وبنغلاديش، وكولومبيا بالإضافة إلى موناكو.

وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض نافدكس للمرة الأولى بمشاركة العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، والبحرين، وبريطانيا، وإيطاليا، والصين، والهند، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستعرض هذه السفن في ميناء أدنيك وميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

// انتهى //

16:22ت م

0103





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق معرضي آيدكس ونافدكس 2023 في أبوظبي غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.