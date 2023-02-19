

حفر الباطن 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

قدمت صحة حفر الباطن خدماتها العلاجية في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى القيصومة العام لـ154,838 مستفيداً لعام 2022م .

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ 141,480 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ13,358 مستفيداً, وبلغ عدد المستفيدين من قسم الأشعة 9499، والمختبر 150,749، وتم صرف 134,644 وصفة طبية، فيما وصل عدد المستفيدين من جلسات الغسيل الكلوي 2,462 مستفيداً ، ووصل عدد المستفيدين من التأهيل الطبي 1,011 مستفيداً ، وتجاوز عدد المستفيدين من الرعاية المنزلية 1,590 مستفيداً ، واستفاد من العيادات الافتراضية. 2,496 .

ويعد مستشفى القيصومة من المنشآت الصحية المتخصصة في المحافظة والذي يُقدم خدمات صحية ذات جودة من خلال التجهيزات الحديثة والكوادر الطبية والفنية المتوفرة في المستشفى.

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16:04ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 154 ألف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى القيصومة العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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