السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يقلد مساعد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة



الطائف 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه اليوم, وبحضور مدير شرطة الطائف اللواء عثمان بن عبدالرحمن اليوسف, مساعد مدير شرطة المحافظة اللواء عبدالله محمد الخنفري رتبته الجديدة (لواء).

وهنأ سموه اللواء الخنفري, متمنيًا له التوفيق والسداد.

من جانبه قدم مساعد مدير شرطة الطائف شكره وتقديره لسموه على دعمه واهتمامه برجال الأمن في جميع القطاعات بالمحافظة.

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15:30ت م

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