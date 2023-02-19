السعودية اليوم / جامعة الإمام تقيم حفلاً لتخريج مبتعثي ومبتعثات السعودية اليوم 2022م



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

أقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم, حفل تخريج مبتعثي ومبتعثات الجامعة, بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العمري.

وخلال الحفل الذي أقامته وكالة الابتعاث والتدريب في عمادة الموارد البشرية, تم تكريم الحاصلين والحاصلات على درجات الماجستير والدكتوراه والزمالة الطبية لعام 2022 م.

يُذكر أنّ احتفال هذه السنة يأتي كمبادرة من عمادة الموارد البشرية, بدأتها لأول مرة في السنة الماضية، مشيرًا إلى أنّ العمادة بادرت هذه السنة - ولأول مرة - بتكريم ما يزيد عن 45 موظفًا وموظفة من الزملاء والزميلات من الكادر الإداري الذي اجتازوا برامج الإيفاد من معهد الإدارة العامة، كجزء من دور العمادة نحو تكريم كل من يسعى لتطوير نفسه نحو مهارات سوق العمل التي سوف تعود على الجامعة بالنفع والفائدة.

وتضمّن برنامج الحفل مشاهد ولقطات لحياة مبتعث ومشاعر بعض المبتعثين والمبتعثات.

// انتهى //

14:55ت م

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