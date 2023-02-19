السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل رئيس "سدايا"



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي رئيس الهيئة

واستمع سموه إلى شرح عن برامج ونشاطات المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) ودورها الاجتماعي في دعم الفئات من الأفراد والمؤسسات الخيرية وضمان تحقيق الفائدة والأثر.

وأشاد سموه بالانجاز والعمل الذي تقوم عليه منصة (إحسان), سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع أعمالهم وتبرعاتهم.

// انتهى //

14:48ت م

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الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لمنصة (إحسان) المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني.واستمع سموه إلى شرح عن برامج ونشاطات المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) ودورها الاجتماعي في دعم الفئات من الأفراد والمؤسسات الخيرية وضمان تحقيق الفائدة والأثر.وأشاد سموه بالانجاز والعمل الذي تقوم عليه منصة (إحسان), سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع أعمالهم وتبرعاتهم.// انتهى //14:48ت م0087

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