السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي مدينة بريدة



بريدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمجلس الاستقبال في الإمارة اليوم، رئيس لجنة أهالي مدينة بريدة محمد الفوزان، وأعضاء لجنة أهالي مدينة بريدة بعد إعادة تشكيلها في دورتها الجديدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سموه خلال اللقاء الأعضاء والعضوات الجدد في اللجنة بعد إعادة تشكيلها، مؤكداً توجيهات القيادة الحكيمة بتوفير الخدمات للمواطنين في أنحاء المنطقة جميعها ، وتسهيل حصولهم عليها.

وأشاد بالدور الذي يقوم به أعضاء لجنة الأهالي، بالتعاون فيما يخص البرامج التي تحقيق الدور المجتمعي لأهالي مدينة بريدة، متمنياً للأعضاء والعضوات الجدد التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف المنشودة التي أسست من أجلها اللجنة.

وفي نهاية اللقاء، تسلّم الأمير فيصل بن مشعل من رئيس لجنة أهالي بمدينة بريدة محمد الفوزان تقريراً يرصد جهود اللجنة خلال الدورة السابقة، مشيداً بما قدمته اللجنة من أدوار تستحق التقدير من الجميع.

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14:40ت م

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