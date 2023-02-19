السعودية اليوم / اتفاقية بين الأكاديمية اللوجستية" و "ناقل" للتدريب المبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

وقَّعت "الأكاديمية

ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية المدير التنفيذي الدكتور عبد الله العبد الكريم، فيما مثّل "ناقل" نائب الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ عدنان المزروع.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قيمة الصناعة اللوجستية وزيادة المعرفة بها، إضافة إلى تمكين الشباب السعودي من الحصول على فرص التعلم في مجال اللوجستيات، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة.

// انتهى //

14:19ت م

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الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسوقَّعت "الأكاديمية السعودية اللوجستية" اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة "ناقل إكسبرس" للتدريب في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف بغرض توطين وتأهيل الكادر السعودي في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية والميل الأخير, بالإضافة إلى المبيعات والتسويق وخدمة العملاء وما يطلبه قطاع الأعمال في مجال اللوجستيات من تخصصات وبرامج تدريبية.ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية المدير التنفيذي الدكتور عبد الله العبد الكريم، فيما مثّل "ناقل" نائب الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ عدنان المزروع.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قيمة الصناعة اللوجستية وزيادة المعرفة بها، إضافة إلى تمكين الشباب السعودي من الحصول على فرص التعلم في مجال اللوجستيات، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة.// انتهى //14:19ت م0081

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