شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يقترب من الإنتقال إلى الهلال السعودي.. صفقة مفاجئة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود مفاوضات قوية من مسئولي الهلال السعودي، للتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، والذي خرج تمامًا من حسابات البلوز، وأصبح قريبا للغاية من مغادرة الفريق، بعد أن تم إدراج أسمه ضمن قائمة الرحلين من الفريق.

وأفادت التقارير أن تشيلسي يري أن بقاء زياش ضمن صفوف الفريق، سيكون غير مجدي، بعد التعاقد الأخير مع النجم الأوكراني مودريك، والذي انتقل إلى صفوف الفريق اللندني فى فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة.

وأوضحت التقارير القريبة من مسئولي الهلال أن اللاعب ما زال لم يستقر على وجهته القادمة، الشئ الذي يفتح المجال أمام مسئولي الزعيم للتفاوض مع اللاعب، بعد فشل إنتقاله الأخير مع باريس.



موقف زياش من عرض الهلال

ومن جانبه، لم يبدي اللاعب أي معالم للقبول ولا الرفض، ولكن من الواضح أن اللاعب يريد الإنتظار قليلا فى أوروبا، وبحث العروض المقدمة له فى نهاية الموسم، فى ظل وجود إهتمام من بعض الفرق الأوروبية على رأسهم باريس وميلان وبرشلونة.

حيث يري اللاعب أنه فى حالة نجاحه أو إمتلاكه للفرصة فى الإنتقال إلى أحد الفرق السابق ذكرهم، سيختار اللاعب إستكمال مسيرته داخل أوروبا، أما دون ذلك فقد يفكر الفريق الإنضمام إلى الهلال، عن التواجد فى أحد فرق الوسط داخل القارة العجوز.