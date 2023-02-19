

بريدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

نجح بفضل الله فريق طبي مختص في جراحة المفاصل والعظام بمنطقة القصيم من تمكين مريضة ستينية من المشي بعد إجرائهم تدخلاً جراحياً دقيقاً استمر لـ(4) ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن الأطباء في مستشفى بريدة المركزي تمكنوا ولله الحمد من إنهاء معاناة مريضه في العقد السادس من عمرها واستعادت قدرتها على المشي بعد إجراء تدخل جراحي معقد تكلل ولله الحمد بالنجاح .

وأشار الفريق المعالج للحالة أن المريضة حضرت إلى قسم العيادات الخارجية بالمستشفى كان لديها آلام وخشونة شديدة في الركبتين، وتيبس في ثني الركبتين حتى 30 درجة، مما تسبب لها بصعوبة كبيرة في حرية الحركة أفقدها قدرتها على المشي الطبيعي.

وبيّن التجمع أن نتائج الفحوصات الطبية والتصوير بالأشعة أظهرت حاجة المريضة لتدخل جراحي، فتقرر إحالتها إلى غرفة العمليات لاستبدال المفاصل وتركيب مفصلي ركبة صناعي للطرفين، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، حيث استعادت المريضة عافيتها واستطاعت المشي بشكل طبيعي على قدميها وغادرت المستشفى بالسلامة والعافية.

يذكر أن عدد المستفيدين من العيادات الخارجية بمستشفى بريدة المركزي للعام الماضي 2022م بلغ أكثر من 139 ألف مستفيد.

// انتهى //

13:46ت م

0068





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 4 ساعات جراحية لتمكين مريضة للمشي في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.