السعودية اليوم / جراحة تصحيحية تنهي معاناة طفل من عرج وصعوبة في المشي ببريدة



بريدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

تمكّن أطباء جراحة المفاصل والعظام في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من معالجة تشوه "القدم الحنفاء" لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام ونصف العام.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن عيادة جراحة العظام للأطفال في المستشفى استقبلت الطفل برفقة ذويه، وأجرت له الفحوصات السريرية اللازمة، التي كشفت عن وجود تشوه بقدم الطفل على شكل انحراف للداخل، مسبباً له عرجاً وصعوبة في المشي وهو ما يعرف بالقدم الحنفاء.

وبين التجمع أنه بعد التقييم الطبي الأولي وعمل الفحوصات المخبرية والتصوير الإشعاعي، تقرر القيام بالتدخل الجراحي للقدم المنحرفة، وإجراء إطالة للأوتار القصيرة وقص عظمي تصحيحي، إضافةً إلى نقل وتر العضلة الأمامية، وإعادة توجيه العظام إلى الوضعية الطبيعية، مع تثبيتها بسيخ معدني خاص، لافتاً إلى أنه جرى إنجاز التدخل الجراحي ووضع الطفل الصحي مستقر ولله الحمد.

يُذكر أن عدد العمليات الجراحية التي نفذها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال العام الماضي 2022م بلغت 7543 عملية، توزعت في العمليات الروتينية 4023 عملية، وعمليات جراحة اليوم الواحد 585 عملية، وبلغ عدد العمليات الطارئة 2936 عملية، منها 2044 عملية للأطفال، و 5499 عملية للنساء.

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13:42ت م

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