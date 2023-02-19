السعودية اليوم / أكثر من 30 ألف مراجع للعيادات الخارجية في مركز الأورام بالقصيم



بريدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

أوضح تجمع القصيم الصحي، أن عدد المراجعين المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية البالغ عددها 14 عيادة في مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم خلال عام 2022م الماضي بلغ 30 ألفاً و735 مراجعاً.

وبيّن التجمع أن عيادة استئصال الدم سجلت العدد الأكبر في عدد المستفيدين من خدمات المركز حيث بلغ عددهم 10805 مراجعين، في حين استقبلت عيادة الأورام الصلبة 3592 مراجعاً، وعيادة سرطان الدم عدد 1565 مراجعاً، فيما كان عدد المستفيدين من عيادة ليمفوما 1042، ومن عيادة الغدة الدرقية 580 مستفيداً، مضيفاً أن عيادة أمراض الدم الحميدة استقبلت 2924 مراجعاً، أما عيادة سرطان الثدي متعددة التخصصات فقد قدمت خدماتها لعدد 355 مراجعاً، في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من عيادة فحص الثدي 1287 مستفيداً.

وأفاد تجمع القصيم الصحي، أن عيادة الأورام الجراحية بالمركز استقبلت 1362 مراجعاً، في حين كان عددهم في عيادة التخدير 32 مراجعاً فقط، فيما قدمت عيادة الأورام خدماتها لعدد 526 مراجعاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة التقييم المسبق 4891 مستفيداً، ومن عيادة أمراض الدم والأورام لدى الأطفال 854 طفلاً، وبلغ عددهم في عيادة الأسنان 910 مراجعين.

يذكر أن مركز الأمير فيصل بن بندر للأروام بالقصيم يقدم خدماته لكافة المراجعين من خلال عيادات تخصصية ونوعية تلبي احتياجات جميع المرضى بالتعاون مع مختلف قطاعات تجمع القصيم الصحي.

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13:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.