السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل الدكتور الربيعة



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

واطلع سموه على ترتيبات العمل في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة الذي سيقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبحضور سموه بالنيابة ومشاركة نخبة من المهتمين بالشأن الإنساني ومسؤولي المنظمات الأممية والدولية والإقليمية لتعزيز الحوار حول الأطر التشريعية والعرفية والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتحديات المرتبطة بها وتسليط الضوء على الأزمات الإنسانية وبناء حلول مستدامة وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ( SDGS )، لا سيما أنه يحمل هذا العام عنوان "تطور الاحتياجات الإنسانية ، والاستجابة لها".

وثمّن سموه الجهود القائمة من المركز ومنسوبيه في العمل الإنساني متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

// انتهى //

13:33ت م

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