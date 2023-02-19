السعودية اليوم / إغلاق منشأة وتحرير 52 مخالفة خلال 367 جولة رقابية في رفحاء



رفحاء 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بأقسام صحة البيئة، والرقابة الفنية، والرقابة المهنية والأسواق، والحفريات ببلدية محافظة رفحاء, 367 جولة رقابية دورية على المنشآت ذات العلاقة بهذه الأقسام، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط ورصد 52 مخالفة، وإنذار وإغلاق 14 منشأة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وجرى خلال نفس الفترة إصدار 6 رخص، و 11 شهادة، في قسم الرقابة المهنية والأسواق، وإصدار 12 تصريحاً للحفريات، و 3 رخص فنية، ومصادرة 5 كجم من المواد الغذائية التالفة.

وضمن حملة معالجة التشوه البصري رفعت بلدية رفحاء، 132 طناً من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة.

وأكدت بلدية رفحاء استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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13:20ت م

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