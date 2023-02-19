

جدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

حققت عضوة هيئة تدريس قسم تقنية المختبرات بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عائشة عليمي، المركز الأول "الجائزة الكبرى" والميدالية الذهبية لاختراعها "الكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات في الأجنة الملقحة" على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في المعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الأوسط IIFME بدولة الكويت ، بمشاركة 235 مخترعاً ومخترعة يمثلون 40 دولة عربية وأجنبية.

وحصل المشروع على براءة اختراع في المجال الطبي من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

ويتمثل الاختراع بفحص طبي تشخيصي مبسط للكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات لدى الأجنة الملقحة خارح الرحم قبل غرسها (أطفال الأنابيب)، كما يميّز الفحص دقته التي تتجاوز نسبة 98%، إذ تم ربطه ببصمة الحمض النووي وأن المناطق التي يتم فحصها لكل كروموزوم هي مناطق جديدة ومميزة، بالإضافة إلى سرعته ودقته وتكلفته المنخفضة.

كما يمكن تطبيق هذا الفحص في الكشف عن اعتلالات الجنين أثناء فترة الحمل للتأكد من سلامته قبل الولادة، وبالتالي تسهم براءة الاختراع في مساعدة كثير من الأسر المحتاجة لفحوصات الأجنة بتكاليف ميسورة على الجميع.

// انتهى //

12:37ت م

0049





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتورة عائشة عليمي تحقق المركز الأول في المعرض الدولي للاختراعات بدولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.