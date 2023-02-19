السعودية اليوم / "الأرصاد " ينبه من عوالق ترابية على محافظتي الطائف وميسان



الطائف 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون عوالق ترابية على محافظتي الطائف وميسان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الروية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

من جهة أخرى نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات، الخرمة والموية وتربة ورنية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة ٨ مساءً .

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12:25ت م

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