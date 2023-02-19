شكرا لقرائتكم الصحة: تسجيل 43 إصابة كورونا و33 حالة تعافٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (828,917) حالة حتى الآن.

إجمالي الحالات

وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (816,281) حالة، وتم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,601) حالة.

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جرعات لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بينهم (15,774,378) جرعة معززة.