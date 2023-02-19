شكرا لقرائتكم مساعد وزير الدفاع يتفقد صحة أبطال القوات المسلحة في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، اليوم الأحد، عددًا من أبطال القوات المسلحة ممن يتلقون العلاج في ألمانيا.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بموقع “تويتر” أن مساعد وزير الدفاع اطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم.

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وخلال لقائه بهم ثمن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية مواقف أبطال القوات المسلحة، الشجاعة للدفاع عن الوطن.