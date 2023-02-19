شكرا لقرائتكم هزة أرضية جنوب شرق المملكة بقوة 4.1 ولا تشكل أي خطورة على الأراضي السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية جنوب شرق المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح هذا اليوم الساعة 7:55.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل بأن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

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لا تشكل أي خطورة

وأفاد بأنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية، وليست منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

وقال: إن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة، والوضع في السعودية مطمئن ولله الحمد.